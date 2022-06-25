Геннадий Орлов: Бакаеву будет очень трудно адаптироваться в «Зените», надо это признать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит». Он уверен, что игроку будет очень непросто пройти полную адаптацию в новом клубе. Кроме того, Орлов поделился мнением, что футболисту нужно оказать для этого помощь.
«Он же на позицию Малкома придёт. Он левша и атакует справа — и Малком так же. Но Семак уже сказал, что он нам поможет, значит, он знает, куда Бакаева встроить. А Бакаев сказал при переходе, что готов играть и в центре, и на левом фланге, и на правом.
Ему очень трудно будет адаптироваться, надо это признать. Но ему нужна поддержка. Надо дать парню почувствовать себя и раскрыться. Он очень хочет играть, надо ему помочь», — цитирует Орлова «Матч ТВ».
Напомним, трансфер Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» случился нынешним летом. В матче с «Сочи» (1:1, 4:2 пен.) он забил дебютный гол за клуб из Санкт-Петербурга.
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