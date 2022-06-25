Шишкин: Зиньковский уже «оброс мясом» — самое время попробовать себя в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал переход в стан красно-белых полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. По его мнению, Зиньковский уже созрел для перехода в большой клуб. Напомним, в прошлом сезоне Антон в составе «Крыльев» стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги.

«На самом деле, для меня это очень приятный трансфер, я с Антоном знаком достаточно давно. Он при мне приходил в «Крылья Советов», когда мы с Самедовым были там в аренде три или четыре года назад. Было видно, что способности у него есть, парень оснащён технически. Но тогда он был ещё молод, и ему нужен был как раз тот опыт, который он получил в «Крыльях», чтобы вырасти в хорошего футболиста. Он сделал уже очень хорошие шаги вперёд, зарекомендовал себя и как игрок основного состава, и в сборную его не зря приглашали. То есть обратил на себя внимание, и видно, что как футболист он «обрастает мясом», как говорится. Точнее, уже оброс.

Было самое время для перехода Зиньковского в клуб уровнем выше, «Спартак»? Да, именно так. Пора бороться за более высокие места. Понятно, что у «Спартака» в прошлом сезоне это было не совсем так, но я уверен, что это временно. «Спартак» всегда был большой командой, для любого игрока такой переход – это шаг вперёд. Уверен, что он доволен этим трансфером, что у него будет игровое время. Сейчас у команды новый тренер, много новых футболистов, с адаптацией у него проблем не будет. Плюс есть вариативность по позиции – в атаке он может сыграть и справа, и слева, и в центре, может даже и чистого нападающего. Очень разносторонний футболист.

С уходом в «Зенит» Бакаева у Антона будет больше шансов зацепиться за игровое время в «Спартаке», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».