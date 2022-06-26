Бакаев – о поддержке фанатов «Зенита»: я был приятно удивлён, очень приятно

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о поддержке в свой адрес со стороны болельщиков санкт-петербургского клуба. Напомним, полузащитник отметился забитым мячом в матче предсезонного турнира с «Сочи» (1:1, 4:2 – по пенальти).

«В конце матча с «Сочи» на трибунах скандировали мою фамилию? Мне действительно очень приятно — спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлён, теперь буду ещё больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Его прошлым клубом был московский «Спартак», который принял решение не продлевать контракт с футболистом.