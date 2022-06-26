Женская сборная Норвегии победила Новую Зеландию. Хегерберг посвятила гол жертвам теракта

25 июня женская сборная Норвегии встретилась с национальной командой Новой Зеландии. Матч прошёл на стадионе «Уллевол» в Осло, Норвегия одержала победу над сборной Новой Зеландии со счётом 2:0.

Ада Хегерберг открыла счёт на 34-й минуте встречи, она посвятила свой гол жертвам теракта в ночном клубе Осло, который произошёл накануне.

Автором второго гола стала Гуро Бергсванд, она установила окончательный счёт встречи в компенсированное время.

На матче присутствовали 12 657 зрителей. 29 июня сборная Норвегии встретится с командой Дании в товарищеском матче, а 7 июля норвежки сыграют с Северной Ирландией в рамках первого тура чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по футболу среди женских команд пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.