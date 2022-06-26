Бакаев: взаимопонимание с партнёрами по «Зениту» становится всё лучше с каждой тренировкой

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев оценил свою форму и адаптацию в новой команде. Напомним, полузащитник уже успел провести за сине-бело-голубых два матча и отметился двумя голами (один – с игры, второй – в серии послематчевых пенальти).

«Как оцениваю свою форму? Самое главное — взаимопонимание с партнёрами, а это у меня становится всё лучше с каждой тренировкой. В первую неделю с этим было не очень, но сейчас становится всё лучше и лучше. Физическое состояние тоже становится лучше и лучше с каждым днём. Тренеры нас постепенно подводят к сезону», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Его прошлым клубом был московский «Спартак», который принял решение не продлевать контракт с футболистом.