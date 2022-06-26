Полузащитник «Зенита» Столбов: Джанаев пытался поддавить, говорил, знает, в какой угол бью

Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов прокомментировал результат матча с «Сочи» в рамках предсезонного турнира. Основное время встречи завершилось ничейным исходом – 1:1. А в серии пенальти клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее – 4:2.



«Очень приятно и интересно выходить за основной состав. Ещё и полные трибуны, эмоции зашкаливают. Было очень приятно снова присоединиться к игре. То, что родные стены — это очень помогает. Намного привычнее выходить именно здесь.



После основного времени мы подходим все вместе, меня спрашивают, готов ли я бить пенальти, и я сказал, что готов. Сегодня произошло точно так же. Джанаев пытался поддавить, сказал, что знает, в какой угол бью — что-то в этом духе. Стандартные вещи, которые говорит вратарь игрокам соперника перед пенальти», — цитирует Столбова пресс-служба «Зенита».