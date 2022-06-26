Гарет Бэйл анонсировал свой переход в «Лос-Анджелес»
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32-летний уэльский форвард Гарет Бэйл, вышедший на рынок свободных агентов после завершения контракта с мадридским «Реалом», анонсировал переход в клуб МЛС – «Лос-Анджелес», опубликовав соответствующее видео в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Бэйл подпишет однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» с возможностью продления на полтора года.
Напомним, в прошлом сезоне Бэйл принял участие в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Гарет стал игроком «Королевского клуба» в 2013 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн.
Бэйл забивает с передачи Бензема в ворота «Леванте»:
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