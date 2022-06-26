Гарет Бэйл анонсировал свой переход в «Лос-Анджелес»

32-летний уэльский форвард Гарет Бэйл, вышедший на рынок свободных агентов после завершения контракта с мадридским «Реалом», анонсировал переход в клуб МЛС – «Лос-Анджелес», опубликовав соответствующее видео в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Бэйл подпишет однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» с возможностью продления на полтора года.

Напомним, в прошлом сезоне Бэйл принял участие в семи встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Гарет стал игроком «Королевского клуба» в 2013 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн.

Бэйл забивает с передачи Бензема в ворота «Леванте»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.