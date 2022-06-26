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Тикнизян получил на тренировке «Локомотива» награду из рук Комппера

Тикнизян получил на тренировке «Локомотива» награду из рук Комппера
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Во время субботней тренировки «Локомотива» в Баковке защитник команды Наир Тикнизян был награждён специальным призом как лучший игрок мая. За Тикнизяна проголосовали 48,7% болельщиков, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Отметим, что награду Наиру вручал тренер «Локомотива», немец Марвин Комппер.

«Я благодарен каждому из вас. Считаю, что без вас не получил бы эту награду. Но для меня она не столь важна, главное – результаты, титулы и кубки. Поэтому продолжаем работать!» – обратился Тикнизян к партнёрам по команде.

В мае левый защитник провёл за московскую команду три матча – с «Рубином», «Динамо» и «Крыльями Советов». В двух последних он оформил голевые передачи. Всего в сезоне-2021/2022 Тикнизян принял участие в 23 встречах.

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