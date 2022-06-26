Колумбийский нападающий прибыл на сбор «Уфы»

Нападающий Дилан Ортис, в прошлом сезоне игравший за «Уфу» на правах аренды из сербского «Пролетера», подписал с башкирским клубом полноценный контракт и уже успел присоединиться к команде на сборе.



Ортис приехал в Ашу Челябинской области, где «Уфа» ведёт подготовку к новому сезону, поприветствовал персонал, партнёров по команде и разместился в гостинице. Видео приезда колумбийца можно посмотреть на официальном канале клуба в YouTube.

В прошлом сезоне 22-летний форвард Ортис провёл за «Уфу» 13 игр. Он забил победный гол в заключительном туре с «Рубином», позволивший оспорить право на место в РПЛ в стыковых матчах с «Оренбургом», однако в них команда уступила. В новом сезоне уфимцы будут играть в Первой лиге (экс-ФНЛ).