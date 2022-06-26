Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колумбийский нападающий прибыл на сбор «Уфы»

Колумбийский нападающий прибыл на сбор «Уфы»
Комментарии

Нападающий Дилан Ортис, в прошлом сезоне игравший за «Уфу» на правах аренды из сербского «Пролетера», подписал с башкирским клубом полноценный контракт и уже успел присоединиться к команде на сборе.

Ортис приехал в Ашу Челябинской области, где «Уфа» ведёт подготовку к новому сезону, поприветствовал персонал, партнёров по команде и разместился в гостинице. Видео приезда колумбийца можно посмотреть на официальном канале клуба в YouTube.

В прошлом сезоне 22-летний форвард Ортис провёл за «Уфу» 13 игр. Он забил победный гол в заключительном туре с «Рубином», позволивший оспорить право на место в РПЛ в стыковых матчах с «Оренбургом», однако в них команда уступила. В новом сезоне уфимцы будут играть в Первой лиге (экс-ФНЛ).

Новость по теме
«Уфа» опубликовала список футболистов, которые поедут на сбор. 1 игрок подписан «легенда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022