Колумбийский нападающий прибыл на сбор «Уфы»
Поделиться
Нападающий Дилан Ортис, в прошлом сезоне игравший за «Уфу» на правах аренды из сербского «Пролетера», подписал с башкирским клубом полноценный контракт и уже успел присоединиться к команде на сборе.
Ортис приехал в Ашу Челябинской области, где «Уфа» ведёт подготовку к новому сезону, поприветствовал персонал, партнёров по команде и разместился в гостинице. Видео приезда колумбийца можно посмотреть на официальном канале клуба в YouTube.
В прошлом сезоне 22-летний форвард Ортис провёл за «Уфу» 13 игр. Он забил победный гол в заключительном туре с «Рубином», позволивший оспорить право на место в РПЛ в стыковых матчах с «Оренбургом», однако в них команда уступила. В новом сезоне уфимцы будут играть в Первой лиге (экс-ФНЛ).
Комментарии
- 26 июня 2022
-
03:23
-
03:14
-
03:03
-
02:47
-
02:41
-
02:30
-
01:58
-
01:57
-
01:40
-
01:35
-
01:16
-
00:57
-
00:54
-
00:33
-
00:23
-
00:17
-
00:10
- 25 июня 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:21
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:12
-
23:12
-
22:55
-
22:55
-
22:49
-
22:47
Партнерский контент