Сергей Семак: Барриосу и Венделу нужно набирать форму

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после победного матча с «Сочи» поделился мнением о готовности полузащитников команды Александра Ерохина, Вильмара Барриоса и Вендела.
«Ерохин до этого тренировался с нами и неплохо готов. Что касается Барриоса и Вендела, конечно, после перерыва им нужно набирать форму», – сказал Семак в послематчевом интервью «Зенит-ТВ».
Отметим, что Ерохин, Барриос и Вендел впервые сыграли в это межсезонье – они не выходили на поле в предыдущем матче с «Пари Нижний Новгород» (1:1, по пенальти – 5:3). Во встрече с «Сочи» колумбиец и бразилец вышли на замену в перерыве, а Александр Ерохин – на 62-й минуте. Сам матч завершился с тем же счётом 1:1 (первый забитый мяч за питерцев Зелимхана Бакаева) и успехом «Зенита» в серии 11-метровых.
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