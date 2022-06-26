«Крылья» проводят по две тренировки в день на старом стадионе в Казани

Самарские «Крылья Советов» готовятся к старту сезона-2022/23 в Казани. Команда тренируется в двухразовом режиме, утром и вечером, на поле стадиона «Центральный», информирует клубная пресс-служба.
Особое внимание тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным сейчас уделяет физической подготовке, восстановлению кондиций футболистов и наработке игровых связей.
Впереди у «Крыльев Советов» два контрольных поединка. 28 июня на «Ак Барс Арене» самарский коллектив встретится с казанским «Рубином», а через день, 30 июня, завершит первый сбор игрой с тольяттинским «Акроном». Отметим, оба соперника «Крыльев» в новом сезоне будут выступать в Первой лиге.
Тренировка «Крыльев» 25 июня
Фото: Официальный сайт ФК «Крылья Советов»
Стадион «Центральный» открыт в Казани в 1960 году и частично реконструирован в начале 2000-х. В 2010-м арена была сертифицирована УЕФА как стадион третьей категории. «Рубин» проводил на нём домашние матчи до сдачи в эксплуатацию «Ак Барс Арены», где казанцы впервые сыграли в августе 2014 года. На «Центральном» в Лиге чемпионов дважды теряла очки «Барселона» (0:0, 1:1).
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