«Крылья» проводят по две тренировки в день на старом стадионе в Казани

Самарские «Крылья Советов» готовятся к старту сезона-2022/23 в Казани. Команда тренируется в двухразовом режиме, утром и вечером, на поле стадиона «Центральный», информирует клубная пресс-служба.



Особое внимание тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным сейчас уделяет физической подготовке, восстановлению кондиций футболистов и наработке игровых связей.



Впереди у «Крыльев Советов» два контрольных поединка. 28 июня на «Ак Барс Арене» самарский коллектив встретится с казанским «Рубином», а через день, 30 июня, завершит первый сбор игрой с тольяттинским «Акроном». Отметим, оба соперника «Крыльев» в новом сезоне будут выступать в Первой лиге.

Тренировка «Крыльев» 25 июня Фото: Официальный сайт ФК «Крылья Советов»

Стадион «Центральный» открыт в Казани в 1960 году и частично реконструирован в начале 2000-х. В 2010-м арена была сертифицирована УЕФА как стадион третьей категории. «Рубин» проводил на нём домашние матчи до сдачи в эксплуатацию «Ак Барс Арены», где казанцы впервые сыграли в августе 2014 года. На «Центральном» в Лиге чемпионов дважды теряла очки «Барселона» (0:0, 1:1).