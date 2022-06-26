«В ротации сидеть не хочется». Комличенко – о ситуации со своим будущим в «Динамо»

26-летний российский нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал о текущей ситуации со своим будущим, а также сообщил, что не готов становится лишь игроком ротации.

«Мы с новым тренером работаем только три дня, еще пообщаемся, в том числе и индивидуально. Относительно моего будущего все станет понятно где-то через неделю. В «Динамо» сейчас три явных претендента на одно место центрального нападающего, а сидеть в ротации все-таки не хочется. За время в «Ростове» почувствовал вкус игры и голов.

Посмотрим, что скажет клуб. Мне обозначили, что насильно никто удерживать не будет. Я понимаю интерес клуба, которому в случае трансфера хочется заработать. Думаю, всё решим спокойно, но пока конкретнее сказать не могу», — приводит слова Комличенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, прошлый сезон Комличенко провёл на правах аренды за «Ростов», за который провёл 29 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.

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