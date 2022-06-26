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Источник: Руй Витория в шаге от египетского «Аль-Ахли». Зарплата – $ 217 тыс в месяц

Источник: Руй Витория в шаге от египетского «Аль-Ахли». Зарплата – $ 217 тыс в месяц
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Бывший наставник московского «Спартака» Руй Витория может возглавить египетский «Аль-Ахли». Об этом в «Твиттере» сообщает известный в Африке спортивный журналист Нуху Адамс.

«Аль-Ахли» предлагает около $ 217 тысяч в месяц португальцу Рую Витории, который станет новым главным тренером вместо Питсо Мосимаме», – написал Адамс.

Руй Витория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года. Под его руководством столичная команда провела 26 матчей: 18 в чемпионате России, 6 – в Лиге Европы, 2 – в квалификации Лиги чемпионов. В среднем при Витории «Спартак» набирал 1,27 очков за игру.

«Аль-Ахли» – самый титулованный клуб Африки, 42-кратный чемпион, 37-кратный обладатель национального Кубка, 11-кратный – Суперкубка Египта. 10 раз каирцы выигрывали главный клубный турнир континента – Лигу чемпионов КАФ.

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