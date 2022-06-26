Салах может перейти в «Реал» за € 70 млн

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть свой клуб в летнее трансферное окно и перебраться в стан мадридского «Реала», сообщает The Sun.

По сведениям источника, после прихода в «Ливерпуль» форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса, боссы английского клуба готовы продать Салаха и примут предложение от потенциальных покупателей, если оно будет в районе € 70 млн.

Источник сообщает, что главным претендентом на Салаха является «Реал», не сумевший подписать свою главную трансферную цель, Килиана Мбаппе.

Напомним, 30-летний египтянин Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн.

Ранее «Ливерпуль» покинул крайний нападающий Садио Мане, подписавший контракт с «Баварией».

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.