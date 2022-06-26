Источник: Юри Алберто подписал контракт с «Коринтиансом»

21-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто подписал контракт с «Коринтиансом», сообщает в своём «твиттере» журналист Марко Белло.

«Юри Алберто – игрок «Коринтианса», — написал Белло у себя на страничке. При этом не уточняется, перешёл нападающий в бразильский клуб на правах аренды или на постоянной основе.

Ранее сообщалось о том, что Юри Алберто хочет покинуть «Зенит» и удалил из своих социальных сетей все упоминания о принадлежности к российскому клубу.

Также появлялась информация, что «Коринтианс» готов взять игрока в аренду до следующего лета, отдав «Зениту» в обратную аренду двух своих игроков.

Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьонала» за € 25 млн, согласно данным Transfermarkt.

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