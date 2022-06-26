Поражение Царукяна от Гамрота, Роналду интересен «Челси». Главное к утру

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян потерпел поражение от поляка Матеуша Гамрота, португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду интересен лондонскому «Челси», бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто подписал контракт с «Коринтианс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Матеуш Гамрот победил Армана Царукяна в главном бою на турнире UFC Вегас 57.
2. Роналду может перейти в «Челси». Агент футболиста провёл встречу с президентом клуба.
3. Источник: Юри Алберто подписал контракт с «Коринтиансом».
4. Егор Крид обратился к Александру Овечкину, который посетил его день рождения.
5. Гарет Бэйл анонсировал свой переход в «Лос-Анджелес».
6. К Клаудиньо проявляет интерес «Бенфика», где будет работать Хави Гарсия.
7. «Сейчас Малкин в лучших отношениях с Овечкиным». The Athletic — о будущем клубе Евгения.
8. Источник: Руй Витория в шаге от египетского «Аль-Ахли». Зарплата – $ 217 тыс. в месяц.
9. «Чикаго Вулвз» с Кочетковым и Пономарёвым стал чемпионом АХЛ, завоевав Кубок Колдера.
10. Василевский превзошёл результат Кена Драйдена 51-летней давности.
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