«Милан» может арендовать полузащитника «Челси»

Марокканский полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш может отправиться в аренду в итальянский «Милан». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, экс-игрок «Аякса» не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на следующий сезон. Сообщается, что действующий чемпион Италии хочет взять 29-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Отмечается, что английская сторона будет рассматривать арендное соглашение только в том случае, если в сделку будет включён пункт обязательного выкупа игрока сборной Марокко.

В минувшем сезоне Хаким Зиеш провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 28 млн.