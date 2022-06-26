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«Милан» может арендовать полузащитника «Челси»

«Милан» может арендовать полузащитника «Челси»
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Марокканский полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш может отправиться в аренду в итальянский «Милан». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, экс-игрок «Аякса» не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на следующий сезон. Сообщается, что действующий чемпион Италии хочет взять 29-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Отмечается, что английская сторона будет рассматривать арендное соглашение только в том случае, если в сделку будет включён пункт обязательного выкупа игрока сборной Марокко.

В минувшем сезоне Хаким Зиеш провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 28 млн.

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