Руни планирует закончить обучение на тренера после ухода с поста наставника «Дерби Каунти»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни планирует сосредоточиться на своём футбольном образовании после ухода с поста главного тренера «Дерби Канути». Об этом сообщает The Sun.
Уэйн Руни объявил о том, что покидает пост наставника «Дерби Каунти», в среду, 24 июня. Предполагалось, что у бывшего игрока «МЮ» и «Эвертона» уже есть предложение о продолжении тренерской карьеры — однако, как сообщается, Уэйн Руни прошёл курс по получению профессиональной тренерской лицензии только наполовину. Поэтому 36-летний англичанин недавно посетил тулонский турнир среди юношей до 20 лет в рамках продолжения своего обучения.
Теперь Уэйн Руни планирует посетить топ-клубы Англии и Европы, чтобы пополнить свои тренерские знания. Также бывший игрок сборной Англии хочет записаться на курс менеджмента.
- 26 июня 2022
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