Футболистка сборной России Черномырдина отреагировала на каминг-аут Карповой

Полузащитница ЦСКА и сборной России Маргарита Черномырдина поделилась мнением о каминг-ауте российской футболистки «Эспаньола» Надежды Карповой.



«Личная жизнь на то и личная, чтобы не быть публичной. Если кто-то выставляет её напоказ, в том числе ориентацию, расчёт делается, считаю, на некий резонанс.



На мой взгляд, правильно, что в России о таком не кричат и не пропагандируют среди несовершеннолетних. А если подобное выплывает в публичную плоскость, это и есть пропаганда. Взрослые люди должны жить, как они хотят, не думая о косых взглядах. Когда они всё-таки есть — что ж, значит, ты так живёшь», — приводит слова Черномырдиной «Матч ТВ».



Напомним, в начале июня Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.



Карпова играет в Испании с 2017 года. Тогда футболистка пополнила состав «Валенсии», а в 2020 году перешла в «Эспаньол». В составе национальной команды Карпова приняла участие в 24 матчах и забила шесть голов.