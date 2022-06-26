Футболистка сборной России Черномырдина отреагировала на каминг-аут Карповой

Полузащитница ЦСКА и сборной России Маргарита Черномырдина поделилась мнением о каминг-ауте российской футболистки «Эспаньола» Надежды Карповой.
«Личная жизнь на то и личная, чтобы не быть публичной. Если кто-то выставляет её напоказ, в том числе ориентацию, расчёт делается, считаю, на некий резонанс.
На мой взгляд, правильно, что в России о таком не кричат и не пропагандируют среди несовершеннолетних. А если подобное выплывает в публичную плоскость, это и есть пропаганда. Взрослые люди должны жить, как они хотят, не думая о косых взглядах. Когда они всё-таки есть — что ж, значит, ты так живёшь», — приводит слова Черномырдиной «Матч ТВ».
Напомним, в начале июня Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Карпова играет в Испании с 2017 года. Тогда футболистка пополнила состав «Валенсии», а в 2020 году перешла в «Эспаньол». В составе национальной команды Карпова приняла участие в 24 матчах и забила шесть голов.
- 26 июня 2022
-
10:55
-
10:53
-
10:50
-
10:43
-
10:39
-
10:31
-
10:27
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:10
-
08:56
-
08:06
-
07:46
-
07:31
-
07:00
-
06:36
-
05:27
-
05:08
-
04:20
-
03:49
-
03:41
-
03:23
-
03:14
-
03:03
-
02:47
-
02:41