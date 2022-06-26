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Создатель «Амкала»: играть с Овечкиным — мечта. К счастью, не вступал с ним в единоборства

Создатель «Амкала»: играть с Овечкиным — мечта. К счастью, не вступал с ним в единоборства
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Создатель клуба «Амкал» Герман Попков поделился впечатлениями от игры с российским хоккеистом Александром Овечкиным в товарищеском матче с «Динамо».

«Я счастлив! Играть с Александром Овечкиным — это невероятная мечта! К счастью, не вступал с ним в единоборства (смеётся)», — сказал Герман Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, товарищеский матч «Динамо» — «Амкал» состоялся вчера, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась уверенной победой бело-голубых со счётом 5:0. Автором первого гола «Динамо» в этой встрече стал Овечкин, который отправил мяч в ворота «Амкала» на 11-й минуте. Напомним, хоккеист заключил контракт с «Динамо» на одну игру.

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