Ди Мария – о своих шансах поехать на ЧМ-2022: единственный, кто точно в составе — Месси

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария не уверен, что ему гарантировано место в составе национальной команды в финальном турнире чемпионата мира 2022 года. Аргентинца, этим летом покинувшего «ПСЖ» на правах свободного агента, спросили о шансах на попадание в итоговую заявку сборной на мундиаль, который может стать для Ди Марии уже четвёртым в карьере.

«Единственный, кто уже точно в составе — это Лионель Месси. Вы просто не знаете, что может произойти через четыре месяца. Мне придётся сменить клуб, снова адаптироваться, играть и чувствовать себя хорошо, и это имеет большое значение», — приводит слова Ди Марии Goal.

Ранее 34-летний полузащитник заявлял, что предстоящий чемпионат мира может стать для него последним в футболке национальной сборной Аргентины.