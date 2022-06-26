Дженнаро Гаттузо хочет видеть в «Валенсии» полузащитника «Наполи»

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в приглашении в испанский клуб полузащитника «Наполи» Маттео Политано. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, новый наставник испанского клуба уже провёл предварительные переговоры с итальянским клубом, а также окружением игрока. Однако сообщается, что «Валенсии» сначала необходимо продать нескольких игроков, чтобы некоторым образом разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что самому Политано нравится идея переезда в Испанию.

Нынешний контракт Маттео Политано с «Наполи» истекает летом 2024 года. Ранее, на правах свободного агента итальянский клуб покинул Лоренцо Инсинье. Футболист присоединился к «Торонто». Отмечается, что если «Наполи» потеряет ещё и Политано, это может серьёзно сказаться на общем балансе состава неаполитанского клуба.