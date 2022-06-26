Дженнаро Гаттузо хочет видеть в «Валенсии» полузащитника «Наполи»

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в приглашении в испанский клуб полузащитника «Наполи» Маттео Политано. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, новый наставник испанского клуба уже провёл предварительные переговоры с итальянским клубом, а также окружением игрока. Однако сообщается, что «Валенсии» сначала необходимо продать нескольких игроков, чтобы некоторым образом разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что самому Политано нравится идея переезда в Испанию.
Нынешний контракт Маттео Политано с «Наполи» истекает летом 2024 года. Ранее, на правах свободного агента итальянский клуб покинул Лоренцо Инсинье. Футболист присоединился к «Торонто». Отмечается, что если «Наполи» потеряет ещё и Политано, это может серьёзно сказаться на общем балансе состава неаполитанского клуба.
- 26 июня 2022
-
10:55
-
10:53
-
10:50
-
10:43
-
10:39
-
10:31
-
10:27
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:10
-
08:56
-
08:06
-
07:46
-
07:31
-
07:00
-
06:36
-
05:27
-
05:08
-
04:20
-
03:49
-
03:41
-
03:23
-
03:14
-
03:03
-
02:47
-
02:41