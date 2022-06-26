Агент Мане: зарплата Садио в «Ливерпуле» была гораздо выше цифр, циркулирующих в СМИ

Агент Бакари Сиссе, представляющий интересы нападающего «Баварии» Садио Мане, отреагировал на информацию, согласно которой сенегалец ушёл из «Ливерпуля» в немецкий клуб из-за низкой зарплаты.
«Это ложная информация. Мы не хотели об этом говорить. Игрок уровня Садио не может получать зарплату, о которой говорят люди. Цифры, которые циркулируют в СМИ, совершенно неверны. Садио уже стал зарабатывать больше, когда перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона». Он продлил контракт в 2018 году, и его зарплата была гораздо выше, чем цифры, циркулирующие в СМИ», — приводит слова Сиссе Bayern&Germany со ссылкой на TV5Monde.
Напомним, Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» 22 июня текущего года. Соглашение сенегальского нападающего с немецким клубом рассчитано на три года.
- 26 июня 2022
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