Тренер «Амкала» объяснил, почему не удивился игре Овечкина в футбол
Поделиться
Тренер «Амкала» Денис Зубко поделился мнением об игре российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче с московским «Динамо».
«Удивился ли игре Овечкина? Нет. Мы ездили на товарищеский матч в Казань, где играли с хоккейным «Ак Барсом»…. Тогда я понял, что хоккеисты очень хорошо играют в футбол. От игры и готовности Овечкина удивления не было», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Овечкин открыл счёт на 11-й минуте встречи. Примечательно, что хоккеист вывел московскую команду на поле в капитанской повязке. Матч «Динамо» — «Амкал», прошедший на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершился победой бело-голубых со счётом 5:0.
Комментарии
- 26 июня 2022
-
10:55
-
10:53
-
10:50
-
10:43
-
10:39
-
10:31
-
10:27
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:10
-
08:56
-
08:06
-
07:46
-
07:31
-
07:00
-
06:36
-
05:27
-
05:08
-
04:20
-
03:49
-
03:41
-
03:23
-
03:14
-
03:03
-
02:47
-
02:41
Партнерский контент