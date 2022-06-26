Тренер «Амкала» объяснил, почему не удивился игре Овечкина в футбол

Тренер «Амкала» Денис Зубко поделился мнением об игре российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче с московским «Динамо».

«Удивился ли игре Овечкина? Нет. Мы ездили на товарищеский матч в Казань, где играли с хоккейным «Ак Барсом»…. Тогда я понял, что хоккеисты очень хорошо играют в футбол. От игры и готовности Овечкина удивления не было», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Овечкин открыл счёт на 11-й минуте встречи. Примечательно, что хоккеист вывел московскую команду на поле в капитанской повязке. Матч «Динамо» — «Амкал», прошедший на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершился победой бело-голубых со счётом 5:0.