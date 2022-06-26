«Следующий шаг — баскетбол». Сушинский — о матче Овечкина за футбольное «Динамо»

Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский прокомментировал выступление Александра Овечкина в составе московского футбольного клуба «Динамо». Напомним, Овечкин сыграл за бело-голубых в выставочном матче с блогерской командой «Амкал» (5:0) и отметился забитым мячом.

«Все хоккеисты очень хорошо играют в футбол. Я вообще не удивлён, что Саша мог сыграть в футбол на хорошем уровне. Летом всегда с удовольствием играем: у нас было много футбольных тренировок.

Тяжелее было бы футболисту выйти на хоккей. Я сейчас с ребятами много играю, и им точно тяжелее. Футбол более массов и в него полегче играть. Не в плане профессионального спорта, а в плане массовости.

Со стороны «Динамо» тут всё понятно. 15 тысяч на матче? Для товарищеской игры с любителями — это шикарный показатель. Клуб «Динамо» добился своей цели: они привлекли болельщиков и сделали массовое мероприятие.

Александр ещё больше добавил своей приверженности «Динамо». То, что он сыграл в футбол, уже вторичное движение. Следующий шаг — баскетбол: у него мама в баскетбол играла. Кстати, в баскетбол тоже неплохо играем», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.