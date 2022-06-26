Тренер «Амкала» оценил силовой приём Овечкина в футбольном матче. Игрок отлетел на газон
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Тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал силовой приём российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче с московским «Динамо».
«Что касается того момента на бровке, Крапивников применил силовой приём против Овечкина, но только Александр применил его против нашего игрока. Я думаю, всё получилось. Самое главное, победило хорошее настроение, несмотря итоговый на результат. Все остались довольны», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо». Хоккеист заключил контракт с футбольной командой «Динамо» на один матч. В игре с «Амкалом» Овечкин стал автором первого гола. Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 5:0.
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