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Игуаин: в «Арсенале» сказали, что на меня нет денег. А потом купили Озила за € 80 млн

Игуаин: в «Арсенале» сказали, что на меня нет денег. А потом купили Озила за € 80 млн
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Аргентинский футболист Гонсало Игуаин рассказал, как сорвался его переход в лондонский «Арсенал». По словам нападающего, руководство «канониров» сообщило, что у клуба нет финансовой возможности осуществить трансфер, а через несколько дней «Арсенал» объявил о подписании Месута Озила за € 80 млн.

«Перед тем, как я перешёл в «Наполи», у меня была возможность подписать контракт с «Арсеналом». Мы уже вели конкретные, но они не купили меня, они оформили трансфер Озила за 80 миллионов или около того.

Они сказали мне: «У нас нет возможности тратить такие суммы. Ты – дорогой футболист». Сразу после этого я отправился в Неаполь, а через два дня «Арсенал» подписал Озила за 80 миллионов евро. Я был удивлён», — приводит слова Игуаина Marca со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, в Европе Игуаин выступал за «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси». Начинал свою карьеру Гонсало в «Ривер Плэйт», а сейчас выступает за «Интер Майами».

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