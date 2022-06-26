Сын Диего Симеоне попал в сферу интересов «Севильи»

«Севилья» запросила информацию у «Вероны» о доступности для трансфера нападающего итальянского клуба Джованни Симеоне. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. В минувшем сезоне нападающий выступал за «Верону» на правах аренды из «Кальяри». В нынешнее летнее трансферное окно «Верона» выкупила форварда у вылетевшего из Серии А клуба за € 10 млн.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в Серии А. На счету форварда 17 голов в чемпионате Италии. Он занял четвёртое место в гонке бомбардиров Серии А, разделив его с нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом. Также 26-летний аргентинец сумел отметиться шестью результативными передачами в розыгрыше Серии А сезона-2021/2022. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 17 млн.