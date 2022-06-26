Лунёв сообщил о начале подготовки к новому сезону с «Байером»
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Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв сообщил о начале подготовки к новому сезону в стане леверкузенского клуба. Ранее футболист заявлял, что «фармацевты» рассчитывают на него в новом сезоне, поэтому он не планирует возвращаться в Российскую Премьер-Лигу.
«Начали подготовку к новому сезону с первой части диагностики результатов. Основное внимание было уделено медицинской части обязательного тестирования перед возвращением на тренировочное поле», — написал Андрей Лунёв в своём телеграм-канале.
Напомним, Лунёв подписал контракт с «Байером» летом 2021 года. Андрей присоединился к «фармацевтам» на правах свободного агента. Предыдущим клубом 30-летнего российского голкипера был санкт-петербургский «Зенит».
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