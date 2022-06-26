«Вест Хэм» близок к подписанию Джесси Лингарда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, покинувший клуб из Манчестера в нынешнее летнее трансферное окно на правах свободного агента, близок к возвращению в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб делал Лингарду предложение о заключении контракта в конце минувшего сезона и возвращается с новым предложением для игрока на этой неделе. Отмечается, что Джесси Лингард рассматривает предложения о продолжении игровой карьеры, после возвращения из отпуска в Майами.

Напомним, Джесси Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды во второй половине сезона-2020/2021. В 16 матчах за команду Дэвида Мойеса английскому полузащитнику удалось отметиться девятью забитыми мячами.