Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: «Ювентус» вступил в переговоры с представителями Неймара

AS: «Ювентус» вступил в переговоры с представителями Неймара
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» уже вступил в переговоры с представителями 30-летнего бразильца, информирует AS.

Согласно сведениям источника, будущее Неймара в Париже находится под большим вопросом. «Ювентус» хотел бы подписать бразильца, однако руководство туринцев смущают большие зарплатные требования футболиста.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в летнее трансферное окно планирует разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около € 50 млн за один сезон, является одним из кандидатов на уход.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года.

Когда Месси, Роналду и Неймар стоили дороже всего? Пиковые стоимости топ-футболистов Когда Месси, Роналду и Неймар стоили дороже всего? Пиковые стоимости топ-футболистов

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022