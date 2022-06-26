AS: «Ювентус» вступил в переговоры с представителями Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» уже вступил в переговоры с представителями 30-летнего бразильца, информирует AS.

Согласно сведениям источника, будущее Неймара в Париже находится под большим вопросом. «Ювентус» хотел бы подписать бразильца, однако руководство туринцев смущают большие зарплатные требования футболиста.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в летнее трансферное окно планирует разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около € 50 млн за один сезон, является одним из кандидатов на уход.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года.

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