Пиняев и Якуба продлили свои контракты с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о продлении контрактов с Сергеем Пиняевым и Денисом Якубой.

Новые соглашения Пиняева и Якубы с самарским клубом рассчитаны до лета 2025 года.

«Я рад подписать с «Крыльями» новый контракт. Здесь я дебютировал в Премьер-лиге, получил новый опыт. Важно, что команда постоянно прогрессирует и показывает зрелищный футбол, который нравится и команде, и болельщикам. Хочу приносить команде как можно больше пользы и в новом сезоне – уверен, что с такой поддержкой болельщиков у нас все получится», — приводит слова Пиняева пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, в минувшем сезоне 17-летний Пиняев провёл за «Крылья» 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. На счету Якубы 21 матч, 1 гол и 1 ассист.