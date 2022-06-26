В «Спортинге» ответили на вопрос о возможном возвращении Роналду

Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана ответил на вопрос о возможном возвращении в лиссабонский клуб Криштиану Роналду, который сейчас является игроком «Манчестер Юнайтед». Напомним, именно в «Спортинге» Роналду начал свою профессиональную карьеру футболиста.

«Возвращение Роналду? Думаю, не сейчас. Вряд ли это будет возможно. Но точно никто не знает, ведь только сам Криштиану может решить, куда ему переходить.

Невозможно предугадать будущее, особенно когда мы говорим о Криштиану. У него остался ещё один год по контракту с «Манчестер Юнайтед». Поэтому посмотрим, что он решит в будущем», — приводит слова Вианы Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роналду может перейти в «Баварию» или «Челси». Контракт Криштиану с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего португальца в € 30 млн.

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