«Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин останутся в структуре клуба

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов, ранее входившие в тренерский штаб железнодорожников, продолжат работу в структуре клуба. Пашинин займёт должность руководителя программы развития молодёжного футбола «Локомотива», а Лоськов станет его заместителем.

«Подготовка молодёжи — стратегически важная задача «Локомотива». На новых должностях Олег Алексеевич и Дмитрий Вячеславович будут отвечать за разработку и реализацию единой системы подготовки молодых футболистов «железнодорожников», актуальной для команд всех возрастов, входящих в клубную вертикаль «Локомотива».



Их главной задачей будет подготовка игроков, максимально адаптированных под требования и задачи главной команды. Пашинин и Лоськов имеют большой опыт работы в тренерском штабе основы. Это важный фактор, который позволит доносить до молодых игроков подходы и требования, существующие в первой команде, и позволит молодому поколению быстрее адаптироваться и быть готовым ко всем требованиям тренерского штаба при переходе в основной состав», — написала пресс-служба «Локомотива».

Напомним, в апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды железнодорожников. В СМИ появилась информация, что бывшего и. о. главного тренера железнодорожников Марвина Комппера беспокоила близость лидеров команды к российским тренерам. Немец якобы боялся «раскола» раздевалки на два лагеря. Однако руководство «Локомотива» опровергло эту информацию, назвав её «чьей-то выдумкой».