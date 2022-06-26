Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле остался недоволен предложенной «Челси» зарплатой

Усман Дембеле остался недоволен предложенной «Челси» зарплатой
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, с большой доле вероятности, не перейдёт в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, представители французского футболиста вели переговоры с «Челси», однако Дембеле не устроило предложение английского клуба по зарплате. Отмечается, что форвард может остаться в «Барселоне», однако договорённости о продлении контракта между сторонами по-прежнему нет.

Напомним, Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний французский футболист принял участие в 21 матче испанской Примеры за каталонский клуб, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.

Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись

Новость по теме
Усман Дембеле готов перейти в «Челси», но хочет гарантий, что будет игроком старта клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022