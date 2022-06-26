Усман Дембеле остался недоволен предложенной «Челси» зарплатой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, с большой доле вероятности, не перейдёт в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.



По информации источника, представители французского футболиста вели переговоры с «Челси», однако Дембеле не устроило предложение английского клуба по зарплате. Отмечается, что форвард может остаться в «Барселоне», однако договорённости о продлении контракта между сторонами по-прежнему нет.



Напомним, Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний французский футболист принял участие в 21 матче испанской Примеры за каталонский клуб, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.

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