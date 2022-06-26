Виктор Гусев: отец Овечкина играл за «Динамо». Сам бог велел, чтоб Александр вышел на поле

Спортивный журналист Виктор Гусев прокомментировал выступление российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

«Я очень люблю такие акции: всё то, что вокруг спорта. Я сам этим занимался в середине 90-х, когда был частью проекта хоккейного ЦСКА «Русские пингвины». В большей степени смысл этого проекта в том, чтобы красиво оформлять большой спорт. Это делает «Динамо», у которого сейчас хороший менеджмент, маркетинг.



Когда всё это начиналось, некоторое время назад, я сказал, что такие вещи не проходят даром. Это в хорошем смысле скажется и на выступлении клуба, что и произошло: «Динамо» пока не чемпион, но уже третье место. Я только приветствую подобные акции.



Александр всю жизнь болеет за «Динамо» во всех видах спорта. У него отец был футболистом, играл за «Динамо», поэтому тут сам Бог велел. Вышел на поле не под своим восьмым номером, а под третьим, как отец», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.