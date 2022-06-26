Актёр Баринов: уйдут люди как Лоськов и Пашинин, и от «Локо» останутся только воспоминания

Актёр Валерий Баринов прокомментировал новость о том, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат работу в структуре московского «Локомотива».



«Слава Богу, что они вообще остаются. И так клуб уже разобран, разбомблен, разорван. Если будут уходить эти люди, то от «Локомотива» вообще останутся только воспоминания. Даже букву «Л» могут превратить в какую-нибудь другую. Это хорошая новость.



Сейчас Володя Маминов уедет в Кострому работать. Почему Маминова не взять? Он хороший тренер, перспективный, думающий. Как упёрлись… Я даже не хочу обсуждать их политику», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня стало известно о том, что Олег Пашинин займёт должность руководителя программы развития молодёжного футбола «Локомотива», а Дмитрий Лоськов станет его заместителем.