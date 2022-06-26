Экс-тренер «Легии» поддержал Мацея Рыбуса, которого больше не вызовут в сборную Польши

Бывший главный тренер «Легии» Александар Вукович высказался в защиту игрока московского «Спартака» Мацея Рыбуса. Ранее польский футбольный союз объявил о том, что Рыбус больше не будет вызван в национальную сборную страны и пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Это решение было принято в связи с тем, что игрок подписал контракт со «Спартаком» и остался в России.

«Я уже вижу, как Мацей Рыбус получает за всех. Это приводит меня в недоумение, я не понимаю и не принимаю эту критику. Это просто смешно и вместе с тем очень печально, мне по-человечески жаль его.

Сейчас все пытаются поделиться своими рассуждениями и отталкиваются от моральной стороны вопроса. Однако я не думаю, что всё является таким однозначным. Я понимаю, о чём я говорю, ведь я был непосредственным участником событий на Балканах. Жизнь не является чем-то простым.

Тем, кто критикует Мацея за его решение подписать контракт с российской командой, я бы посоветовал успокоиться и попытаться рассуждать здраво. Всё, что мы можем сделать это стараться максимально дистанцироваться от ситуации. Не каждый русский человек — плохой и рад тому, что происходит. И, безусловно, Мацей Рыбус тоже. Я всегда верил в то, что самое важное в этой жизни – оставаться людьми. На мой взгляд, Рыбус всегда оставался человеком и при том очень хорошим», — приводит слова Вуковича польское издание Sport.