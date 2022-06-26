Булыкин: Лоськову и Пашинину можно доверить команду, но у руководства «Локо» другие планы

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов продолжат работать в структуре московского клуба.
«Не знаю, какая там ситуация. Однако то, что большие специалисты и легенды «Локомотива» остались — это здорово. Я всегда говорил за то, чтобы легенды работали в клубе.
Не знаю, почему не в тренерской должности. Пашинин и Лоськов являются хорошими специалистами, которым можно доверить команду. Видимо, у руководства другие планы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды железнодорожников. В СМИ появилась информация, что бывшего и. о. главного тренера железнодорожников Марвина Комппера беспокоила близость лидеров команды к российским тренерам. Немец якобы боялся «раскола» раздевалки на два лагеря. Однако руководство «Локомотива» опровергло эту информацию, назвав её «чьей-то выдумкой».
- 26 июня 2022
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