«Арсенал» и «Челси» конкурируют за подписание игрока «Лидса»

Нападающий «Лидса» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли может пополнить состав одного из лондонских клубов. «Арсенал» и «Челси» сделали новые предложения о переходе бразильского игрока в стан своих клубов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на предложения лондонских клубов, сам 25-летний игрок сборной Бразилии всё ещё надеется присоединиться к каталонской «Барселоне». В свою очередь, «сине-гранатовые», как сообщается, не близки к подписанию вингера «Лидса», поскольку испанский клуб до сих пор не решил контрактную ситуацию с французским футболистом клуба Усманом Дембеле.

Ранее появлялась информация о том, что «Лидс» отклонил первое предложение «Арсенала» за бразильского игрока, поскольку оно было заметно ниже той суммы, в которую английский клуб оценил своего футболиста. Сообщалось, что «Лидс» рассчитывает выручить за Рафинью порядка € 75 млн.