Комличенко: Карпин сказал, что ждёт меня в «Ростове»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко высказался по поводу своего будущего. Он дал понять, что был бы не против возвращения в «Ростов», за который выступал на правах аренды в сезоне-2021/2022.

«Прохожу сборы с «Динамо», работаю, дальше видно будет. Но команда играет в одного нападающего, а сейчас их три, и все понимают, что один по-любому не будет выходить.

Слишком высокая конкуренция? Да. Условно — один играет, второй выходит на 60-й минуте, третий будет сидеть. Не говорю, кто именно и что, но все и всё понимают. Думаю, будет логично, что кто-то один уедет. Через неделю что-то будет известно.

Что сказал Карпин, когда я уезжал из «Ростова»? Мы пообщались, он сказал, что ждёт меня. Буду работать на сборе в «Динамо» на сто процентов, не спустя рукава. Если тренер скажет, что Николай может ехать — ок, скажет — мне нужен такой нападающий — ок. Посмотрим.

Что по поводу конкуренции в «Ростове»? Не знаю. Но когда тренер тебя ждёт и зовёт, это многого стоит, это уже предлог ехать. Хочу играть каждый матч, как было в «Ростове» в эти полгода, когда вернулся Георгич. Не хочу сидеть на замене. Хочу забивать. Почувствовал вкус гола и больше не хочу быть игроком ротации», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Комличенко провёл 28 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.