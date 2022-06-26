Лучшая женская сборная Европы разгромила Австралию со счётом 7:0

В товарищеском матче женская сборная Испании принимала национальную команду Австралии. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Коломбино» в Уэльве (Испания) и завершилась победой хозяек со счётом 7:0.



На 44-й минуте встречи счёт открыла испанская полузащитница Айтана Бонмати. Через 4 минуты футболистка Мариона Кальдентей упрочила преимущество сборной Испании. На 53-й минуте нападающая испанской команды Эстер Гонсалес довела счёт до разгромного. Через 4 минуты футболистка сборной Испании Лусия Гарсия отправила в ворота Австралии четвёртый мяч. На 81-й минуте Гарсия оформила дубль. В концовке встречи дублем отметилась испанка Айрин Герреро.



В другом товарищеском матче женская сборная Франции разгромила национальную команду Камеруна со счётом 4:0.