Лучшая женская сборная Европы разгромила Австралию со счётом 7:0
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В товарищеском матче женская сборная Испании принимала национальную команду Австралии. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Коломбино» в Уэльве (Испания) и завершилась победой хозяек со счётом 7:0.
На 44-й минуте встречи счёт открыла испанская полузащитница Айтана Бонмати. Через 4 минуты футболистка Мариона Кальдентей упрочила преимущество сборной Испании. На 53-й минуте нападающая испанской команды Эстер Гонсалес довела счёт до разгромного. Через 4 минуты футболистка сборной Испании Лусия Гарсия отправила в ворота Австралии четвёртый мяч. На 81-й минуте Гарсия оформила дубль. В концовке встречи дублем отметилась испанка Айрин Герреро.
В другом товарищеском матче женская сборная Франции разгромила национальную команду Камеруна со счётом 4:0.
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- 26 июня 2022
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