«Монако» лидирует в гонке за форвардом «Торино»

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти в скором времени может стать игроком «Монако». Об этом сообщает Calciomercato.
На следующей неделе Андреа Белотти на правах свободного агента покинет «Торино» после семи лет проведённых в составе итальянского клуба. Ранее появлялась информация о том, что Андреа Белотти может присоединиться к «Милану», но переговоры ни к чему не привели и теперь существует большая вероятность того, что нападающий покинет итальянский чемпионат.
По информации источника, «Монако» наиболее предпочтительный вариант для Андреа Белотти и княжеский клуб рассчитывает заключить трёхлетнее соглашение с форвардом сборной Италии. Сообщается, что в «Монако» итальянскому нападающему будет отведена ведущая роль. В добавок ко всему именно в клубе из княжества Монако, футболист имеет шанс сыграть в Лиге чемпионов. Также отмечается, что в гонке за подписание форварда принимает участие «Фиорентина».
- 26 июня 2022
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