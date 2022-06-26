Ежов – о подготовке «Крыльев» к сезону: футболом пока сложно назвать то, во что мы играем

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался по поводу подготовки самарской команды к новому сезону. Также футболист положительно оценил проведение сборов в России, а не за рубежом, как это делалось традиционно.

«Первую неделю после отпуска все разобранные. Надо было набирать физику, нас нагружали. Сейчас начинаем отходить. Футболом пока сложно назвать то, во что мы играем (смеётся). Но постепенно, постепенно набираем свои кондиции. В команде всё хорошо. Все очень рады друг друга видеть, соскучились друг по другу. Царит весёлая атмосфера. Все общаются между собой, очень много позитива.

Чем сборы в России отличаются от зарубежных? Отличие, наверное, в том, что идти до поля не одну минуту, а три. В целом, в России даже лучше. В той же Сербии было очень жарко и некуда было выйти. А тут все свое, спокойно, близко к Самаре. Поле хорошее, тренажёрка рядом. Всё устраивает», — приводит слова Ежова официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице.