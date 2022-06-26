Ежов: восьмое место — не предел для «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал продление своего контракта с клубом до лета 2025 года, а также обратился к болельщикам самарской команды, заявив, что восьмое место – это не предел для «Крыльев».

«Обсуждать продление контракта начали ещё до нашего отъезда. Но финальная стадия проходила здесь, в Казани. Обсуждали, как будет лучше сделать. Большинство ребят куда-то приглашали. Кто-то решил уйти, кто-то остаться. Я решил остаться. Тут свои люди, своя атмосфера. Можно сказать, что мы уже семья. Я очень рад тут находиться, любим наших болельщиков. Будем стараться за них и доказывать в каждом матче.

Готов ли взять на себя роль лидера после ухода Зиньковского и Сарвели? Я не люблю эти ярлыки. Понятное дело, я уже был лидером относительно в прошлых игр. Да и возраст уже. К тому же, с Игорем Витальевичем мы уже давно вместе, он на меня рассчитывает. Хочу оправдать его надежды, заниматься тем, что у меня получается хорошо.

Что могу сказать фанатам? Уважаемые болельщики, вы удивитесь, какой результат мы можем показывать. Мы все вместе, с вашей поддержкой, криками, будем биться. Нет мыслей о поражении. Будем стремиться к большему. Я уверен, что восьмое место для нас – не предел. Мы вас очень ждем, любим вас и ценим!» — приводит слова Ежова официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице. Ежов провёл 30 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.