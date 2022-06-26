Футболистка сборной Англии — о каминг-аутах: ориентация игрока ничего не должна менять
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Защитница «Манчестер Сити» и сборной Англии Деми Стоукс высказалась о каминг-аутах в футболе.
«Честно говоря, я не слишком много думала о каминг-ауте. Это было примерно так: «Я Деми, и я настоящая». Я написала пост в социальных сетях не для того, чтобы сказать: «Я лесбиянка, я здесь, смотрите». Более того, я открыто говорила о своей партнёрше. Так и должно быть: если ты встречаешься с парнем или с девушкой, это не имеет значения. Это ничего не должно менять», — приводит слова Стоукс The Guardian.
Напомним, в начале июня нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова совершила каминг-аут как лесбиянка и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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