В «Зените» сообщили, что сделка с «Коринтиансом» по Ивану и Мантуану ещё не согласована

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сделка с «Коринтиансом» по аренде голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана ещё не согласована. Ранее СМИ утверждали, что клубы уже достигли соглашения.
«Мы ещё не согласовали аренду игроков «Коринтианса» Ивана и Мантуана», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что «Зенит» арендует двух игроков «Коринтианса», при этом отдав бразильскому клубу в аренду своего нападающего Юри Алберто. 21-летний форвард уже удалил из своих социальных сетей все упоминания о принадлежности к российскому клубу.
Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе этого года, перейдя из бразильского «Интернасьонала» за € 25 млн, согласно данным Transfermarkt.
- 26 июня 2022
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