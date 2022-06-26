Полузащитник «Сочи» Ушатов: стало не по себе, когда увидел Малкома — он же с Месси играл

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился впечатлениями от матча предсезонного турнира с «Зенитом» (1:1, 4:2 — по пенальти).
«Если честно, сложно описать свои эмоции. Конечно, очень рад и счастлив тому, что сыграл свой первый матч на таком уровне. Только положительные впечатления от того, что оказался в «Сочи». Это очень хорошая команда, здесь все друг друга поддерживают, помогают, поэтому особо не волновался. Наоборот, чувствовал себя спокойно и уверенно. Правда, стало немного не по себе, когда вживую увидел Малкома перед матчем. Думаю, он же играл в «Барселоне» вместе с Месси. Но со стартовом свитском это все ушло, полностью сконцентрировался на игре.
Мне очень помог Вадим Вячеславович Гаранин, который верил в меня. Также благодарен своему агенту, тренеру «Родины» Александру Александровичу Аксёнову, своим родным и друзьям. Всегда чувствую их поддержку, это помогает мне расти и развиваться.
Каково было играть против «Зенита»? Безусловно, у них сильные, мастеровитые футболисты. С другой стороны, они такие же люди. С ними можно конкурировать, на равных играть с ними, что мы и показали. Поэтому не сказал бы, что это какой-то запредельный уровень. Какие цели и задачи поставил себе на данном этапе? Все просто. Работать на максимуме на каждой тренировке. Нужно завоевать себе место в стартовом составе. Каких-то цифр по голам, голевым передачам называть не буду, потому что не люблю загадывать далеко вперёд», — сказал Ушатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
22-летний Ушатов подписал с «Сочи» трехлетний контракт. Прошлый сезон полузащитник провёл в «Твери».
- 26 июня 2022
-
15:35
-
15:19
-
15:19
-
15:18
-
15:18
-
15:01
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:33
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
14:06
-
13:59
-
13:55
-
13:45
-
13:37
-
13:25
-
13:23
-
13:06
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
12:06
-
12:05
-
11:58