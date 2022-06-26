Полузащитник «Сочи» Ушатов: стало не по себе, когда увидел Малкома — он же с Месси играл

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился впечатлениями от матча предсезонного турнира с «Зенитом» (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Если честно, сложно описать свои эмоции. Конечно, очень рад и счастлив тому, что сыграл свой первый матч на таком уровне. Только положительные впечатления от того, что оказался в «Сочи». Это очень хорошая команда, здесь все друг друга поддерживают, помогают, поэтому особо не волновался. Наоборот, чувствовал себя спокойно и уверенно. Правда, стало немного не по себе, когда вживую увидел Малкома перед матчем. Думаю, он же играл в «Барселоне» вместе с Месси. Но со стартовом свитском это все ушло, полностью сконцентрировался на игре.



Мне очень помог Вадим Вячеславович Гаранин, который верил в меня. Также благодарен своему агенту, тренеру «Родины» Александру Александровичу Аксёнову, своим родным и друзьям. Всегда чувствую их поддержку, это помогает мне расти и развиваться.



Каково было играть против «Зенита»? Безусловно, у них сильные, мастеровитые футболисты. С другой стороны, они такие же люди. С ними можно конкурировать, на равных играть с ними, что мы и показали. Поэтому не сказал бы, что это какой-то запредельный уровень. Какие цели и задачи поставил себе на данном этапе? Все просто. Работать на максимуме на каждой тренировке. Нужно завоевать себе место в стартовом составе. Каких-то цифр по голам, голевым передачам называть не буду, потому что не люблю загадывать далеко вперёд», — сказал Ушатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



22-летний Ушатов подписал с «Сочи» трехлетний контракт. Прошлый сезон полузащитник провёл в «Твери».