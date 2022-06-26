Фетисов высказался о дебюте Овечкина в футболе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о выступлении российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал».
«Прирождённый бомбардир играет во все игры. Дети, которые раньше приходили играть в хоккей, играли во все — без исключения — игровые виды спорта. Сейчас, к сожалению, специализация юных хоккеистов не позволяет им ощутить эту радость. Поэтому Овечкин — это уходящий пример великой школы советского спорта, которая воспитывала разносторонних и развитых во всех отношениях ребят», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Овечкин открыл счёт в этой встрече на 11-й минуте. Примечательно, что хоккеист вывел команду на поле в капитанской повязке. Матч «Динамо» — «Амкал», прошедший на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершился победой бело-голубых со счётом 5:0.
- 26 июня 2022
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