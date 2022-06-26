Видео гола Дриусси в ворота «Далласа». Экс-игрок «Зенита» возглавил гонку бомбардиров МЛС

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси, который сейчас выступает за американский клуб «Остин» забил гол в матче чемпионата МЛС с «Далласом» (2:2).

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Матч с «Далласом» очень тяжело складывался для клуба, за который выступает экс-игрок «Зенита». «Остин» уступал своим оппонентам со счётом 0:2 к 68-й минуте матча. Первый ответный мяч «Остина» записал на свой счёт как раз аргентинский форвард, оформив взятие ворот на 72-й минуте. Отыграться в матче «Остину» удалось на 85-й минуте.

Команда Себастьяна Дриусси располагается на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции МЛС, опережая нынешних оппонентов из Далласа на два балла.

Благодаря этому мячу аргентинский футболист возглавил гонку бомбардиров американской лиги. На счету Себастьяна Дриусси стало девять мячей после 16 сыгранных матчей.